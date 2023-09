L’artista biscegliese Piero Di Terlizzi inaugura la sua mostra personale

E’ prevista per oggi, venerdì 22 settembre a Conversano alle ore 18:00 presso il chiostro del Seminario Vescovile Minore, l’inaugurazione della mostra personale dell’artista biscegliese Piero Di Terlizzi.

La mostra d’arte contemporanea realizzata grazie alla collaborazione della Società di Servizi per la valorizzazione e fruizione dei beni culturali “Armida” e la Galleria Cattedrale di Conversano sarà fruibile per i visitatori sino al 14 ottobre 2023 dalle ore 17:30 alle 20:30.

La mostra a cura del docente dell’Accademia di Belle Arti di Brera Lorenzo Madaro, con un testo critico all’interno del catalogo dell’esposizione, presenta nello spazio fortemente evocativo del Chiostro di Conversano un ciclo di opere recenti che l’autore definisce come: “Allegorie”.

L’artista Piero Di Terlizzi, direttore dell’Accademia di Belle Arti di Foggia da oltre un decennio, formatosi con importanti artisti come Raffaele Spizzico e Mimmo Conenna sul finire degli anni ’70, assistente a studio a Roma di Alighiero Boetti nei primi anni ’80, torna a esporre in una personale nuovi lavori pittorici focalizzati su particolari riflessioni dello spazio architettonico, concentrando la sua attenzione sul colore come tipico elemento cromatico e sulla seduzione unica della pratica. pittorica. Nella selezione di dipinti, disegni e sculture in mostra emerge, secondo le parole del curatore, “la ricerca di un assoluto afflato poetico nascosto nella metafisica del quotidiano, ben oltre le spettacolarizzazioni del presente”.