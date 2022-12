L’artista biscegliese Domenico Velletri realizza il videoclip di Gigi D’Alessio / FOTO

L’ultimo videoclip del singolo “Cu tte” del cantautore napoletano Gigi D’Alessio porta la firma di un artista biscegliese: il lyric video è stato realizzato dal disegnatore, fumettista, scultore e scenografo Domenico Velletri. “Sono soddisfatto per la collaborazione con la Sony Music Italia che continua con importanti risultati – spiega Velletri – In questo caso si tratta di un videoclip ispirato alla canzone, disegnato, dipinto in digitale e successivamente montato sulla traccia audio. Sono scene che viaggiano all’infinito”, afferma Velletri.

“Vi faccio un bel regalo di Natale – ha scritto sui canali social Gigi D’Alessio – Una nuova canzone tutta per voi”.

L’artista biscegliese ha già collaborato con diversi nomi del mondo dello spettacolo italiano: a luglio ha realizzato il videoclip del singolo di Giusy Ferreri “Causa Effetto”, nel 2021 Velletri ha collaborato alla realizzazione del videoclip, con le illustrazioni in motion comics, de “La mia felicità” con la regia di Fabio Rovazzi, l’anno precedente, quello dell’inizio della pandemia, nelle grafiche e nelle animazioni del progetto made in Puglia “Vacanze pugliesi”, Domenico Velletri ha collaborato con gli attori Emilio Solfrizzi e Antonio Stornaiolo con la regia di Alessandro Piva. Sempre nel 2020 Velletri ha dato a Gaston Zama de Le Iene un acquerello da donare a Chico Forti che il giornalista ha consegnato nelle mani della signora Maria, mamma di Chico.