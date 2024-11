“L’Acrobatica dell’Attore”: un workshop curato dal performer biscegliese Mattia Galantino

Un workshop per padroneggiare al meglio i metodi di approccio alla creazione artistica, ma anche per allenare il proprio corpo alla presenza in scena. È questo lo scopo dell’ambizioso progetto promosso dal performer di circo e attore biscegliese Mattia Galantino, che si svolgerà sabato 16 e domenica 17 novembre presso il Teatro Don Luigi Sturzo. Un viaggio per semplici curiosi e professionisti di teatro e teatro fisico per approfondire tutto ciò che attiene al movimento e al “partnering”, alla grammatica del corpo e della voce.

“Durante la mia esperienza formativa e lavorativa mi sono reso conto che lo scoglio più grande da affrontare nel momento in cui si vuole creare qualcosa, dopo aver carpito l’idea, è quello del cominciare, di tradurla in azioni pratiche”, spiega Galantino. “Dopo aver esplorato campi artistici differenti (teatro, circo, danza contemporanea, mimo, partnering, canto, creazione in collettivo, ecc) ho cominciato a mettere assieme i pezzi, per elaborare una maniera personale di approccio alla scena che ho deciso di chiamare ‘L’Acrobatica dell’Attore’, data l’implicazione del corpo nell’accensione dell’immaginario”.

Il workshop fornirà strumenti pratici per stimolare, nutrire e tenere vivo l’immaginario. Partendo da un lavoro fisico sostenuto, si arriverà a una serie di pratiche utili alla creazione scenica di gruppo. Improvvisazioni, scrittura creativa, training diversi per il corpo dell’attore e lavoro di immaginazione a partire da foto e quadri dell’iconografia pittorica. Queste e tante altre le attività che saranno proposte ai partecipanti. Unico requisito richiesto: buona predisposizione al lavoro fisico e tanta curiosità.

Le sessioni di lavoro si svolgeranno dalle ore 10 alle ore 13 e dalle ore 15 alle ore 18. Per info e prenotazioni, contattare il numero: 3272460704.