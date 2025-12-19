La “Trilogia dell’Essere” debutta al Politeama Italia con danza, poesia e ricerca interiore

La “Trilogia dell’Essere” nasce dal profondo desiderio di raccontare l’essere umano nel suo viaggio più intimo: il corpo che vive, il cuore che sente, l’anima che si eleva. Un progetto che intreccia danza, teatro, musica e visione scenica in un linguaggio poetico e contemporaneo, dove ogni gesto diventa simbolo e ogni immagine si trasforma in rivelazione. Il debutto è previsto per il 21 dicembre alle 18:30 al Teatro Politeama Italia di Bisceglie, sotto la direzione artistica del Maestro Ernesto Valenzano.

Lo spettacolo si articola in tre quadri — Corpo, Cuore, Anima — che accompagnano lo spettatore in un percorso emozionale fatto di materia, sensibilità e luce interiore. Sul palco giovani danzatori provenienti da diverse scuole pugliesi si fondono in un’identità unica, grazie al lavoro corale della Rudra Accademia di Danza, Musica e Teatro e della Rudra Ballet Company.

Ospite d’eccezione sarà Vito Pansini, danzatore internazionale del Béjart Ballet Lausanne, cui l’intero progetto rende omaggio attraverso un linguaggio estetico che richiama la forza simbolica e la ricerca del movimento tipiche della storica compagnia svizzera.

Alla realizzazione contribuiscono, tra coreografie e ricerca del movimento, Nicola De Pascale, l’assistente coreografico Giuseppe Papagni, il coordinamento espressivo di Betty Papagni e la voce narrante di Francesco Di Benedetto. Partecipano le scuole Rudra Accademia di Bisceglie, Ballet Project di Santo Spirito, Danza Project di San Ferdinando e ABC Danza di Modugno. (Credit foto: Enzo Di Corato)