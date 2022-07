La terza edizione del BiComix si svela al pubblico: ospiti di punta Spugna e Taddei

È in programma dal 19 al 21 agosto a Bisceglie la terza edizione di Bicomix, rassegna dedicata ai fumetti e ai Cosplay, organizzata dall’Associazione Urca con il sostegno del main sponsor Mastrototaro Food e Vecchie Segherie Mastrototaro e del Comune di Bisceglie. Una tre giorni di talk, concerti, spettacoli, area market e l’attesa gara Cosplay che come di consueto ospiteranno alcuni dei protagonisti nazionali e regionali del mondo del fumetto e si svolgerà sulla darsena di Bisceglie.

La locandina ufficiale di quest’anno è stata disegnata da Tommaso “Spugna” Di Spigna, giovane talento emerso dal panorama delle autoproduzioni, che nel tempo ha conquistato sempre più terreno e notorietà, fino ad essere riconosciuto oggi come una delle promesse del fumetto indipendente italiano. Spugna ha creato per il BiComix una “mascotte” multiforme e tentacolare, come lo sarà il festival biscegliese, che quest’anno affiancherà alla sua componente più ludica una serie di iniziative utili ad approfondire il medium e a restituire uno sguardo sul panorama editoriale. L’artista bresciano sarà ospite del BiComix insieme a Marco Taddei, colonna del fumetto indipendente italiano, conosciuto ai più grazie al successo di Anubi, opera cult che lo ha definitivamente consacrato. Spugna e Taddei presenteranno al pubblico biscegliese il loro nuovo volume “La Quarta Guerra Mondiale”, edito da Feltrinelli Comics: un’opera strabordante in grado di far incontrare la satira di Bonvi con il body horror di Cronenberg.

La terza edizione del BiComix vedrà la presenza di diverse decine di giovani artisti e illustratori pugliesi nell’artist harbor, un’area market sempre più nutrita di fumetterie, collettivi ed editori, workshop, incontri con autori e persino concerti e performance legati a doppio filo al mondo del fumetto e dell’animazione. Tornerà a grande richiesta l’appuntamento domenicale con la sfilata cosplay, che lo scorso anno ha allegramente animato e colorato la darsena biscegliese.

Per sostenere la realizzazione di questa ambiziosa terza edizione, è stato creato del merchandising ufficiale, il cui ricavato servirà a coprire parte delle spese vive del festival. Chi vorrà dare una mano, potrà farlo pre-ordinando sul sito www.bicomix.it il proprio Bi-Kit in edizione limitata, contente una shopper con il disegno ufficiale realizzato da Spugna, una t-shirt esclusiva, un poster e degli sticker targati BiComix. Il Bi-Kit potrà essere ritirato direttamente in fiera durante i giorni di svolgimento dell’evento.

La terza edizione del BiComix sarà anticipata venerdì 19 agosto da una lezione pubblica del professor Daniele Barbieri, uno dei massimi studiosi italiani di semiotica del fumetto, che da anni dedica la sua ricerca alla ricezione testuale e, più in generale, ai problemi riguardanti il visivo e la narrazione per immagini. Barbieri, agli inizi del suo percorso da accademico, è stato uno degli allievi prediletti di Umberto Eco, che è stato relatore della sua tesi di laurea e poi supervisore del suo dottorato di ricerca in semiotica.

Il festival BiComix, ideato e organizzato da una realtà giovane come l’Associazione Culturale Urca, nata con l’idea di valorizzare e promuovere la cultura del fumetto e dell’illustrazione, è realizzato grazie al sostegno del Comune di Bisceglie e al prezioso contributo di Mastrototaro Food e Vecchie Segherie Mastrototaro.

