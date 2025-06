La Svevarena accende l’estate di Bisceglie: svelata la programmazione 2025

È stata ufficialmente presentata domenica 1° giugno, durante un Gran Galà, la programmazione estiva della Svevarena di Bisceglie, il nuovo polo culturale e musicale che animerà la costa nord pugliese. La conferenza stampa di lancio ha visto la partecipazione di autorità locali, giornalisti e operatori culturali, con la conduzione della serata affidata a Claudia Cesaroni e le note dello showman Matteo Borghi.

A fare gli onori di casa, il gestore Roberto Maggialetti e il direttore artistico Lele Sgherza, fautori di un progetto che punta a valorizzare la “Costa Sveva” come hub di turismo culturale. “Svevarena – ha dichiarato Maggialetti – è pensata come punto di riferimento per eventi che possano attrarre un pubblico ampio, dalle famiglie agli appassionati di musica. Vogliamo dare un volto nuovo alla costa nord, attraverso un’offerta culturale inclusiva e ambiziosa”.

Il cartellone 2025 si preannuncia ricco e trasversale, con quattro festival principali già in programma: “Music 4Ever”, “Dolmen Summer Fest”, “Jazz, soul & funk” e “Sottosopra”, quest’ultimo con la partecipazione del rapper Kid Yugi. Tra i big attesi: Coma_Cose (22 luglio), Morgan (15 luglio), Gigi Finizio (9 luglio), La Rappresentante di Lista (11 luglio), Fabio Concato (8 agosto), PFM (20 agosto), Tony Momrelle (28 agosto), Willie Peyote (1 agosto), fino alla chiusura con Dj Sot Arena (6 settembre).

Tra gli eventi speciali: Haiducii il 14 giugno con lo show “One More Time”, lo spettacolo di Valentina Persia “Ma che re ridi?!” il 29 agosto, il tributo a Luciano Ligabue il 17 agosto e l’attesa performance “Morricone Story” dell’Orchestra Sinfonica Federiciana il 31 luglio.

“Una stagione ricca e variegata – ha spiegato Sgherza – pensata per coinvolgere ogni fascia d’età e ogni gusto musicale, da chi ama il jazz fino agli amanti del pop e del teatro comico”. L’apertura ufficiale sarà venerdì 6 giugno con il primo appuntamento del Music 4Ever: Danielle, Alex Fernet e Jesse the Faccio inaugureranno il palco della Svevarena.

Il sindaco Angelantonio Angarano ha elogiato l’iniziativa: “Un progetto di grande visione che promuove Bisceglie, integra le risorse del territorio e punta a un turismo culturale sostenibile. La collaborazione tra pubblico e privato è la chiave per progetti vincenti come questo”.