La stagione teatrale biscegliese prosegue con “Il teatro comico”: in scena Giulio Scarpati

La stagione teatrale biscegliese prosegue mercoledì 16 febbraio con Giulio Scarpati. L’attore, noto al grande pubblico per il ruolo di Lele Martini nella fiction Un medico in famiglia, porterà in scena la commedia “Il teatro comico” di Carlo Goldoni per la regia di Eugenio Allegri, sul palco del Teatro Politeama nell’ambito della stagione di prosa organizzata dal Comune di Bisceglie in collaborazione con il Teatro Pubblico Pugliese.

Esempio di teatro nel teatro, ne “Il teatro comico” affiorano gli intenti della riforma goldoniana insieme a motivi, stereotipi, tormenti e ambizioni della comunità teatrale di ogni tempo. Il Teatro Comico mette in scena una compagnia impegnata nelle prove di uno spettacolo che, mentre si esercita, riflette, ricerca, si accapiglia e si ama, fa fatica e si diverte. Una celebrazione di quell’atto delicato e complesso che è lo spettacolo teatrale. Un atto che, seppur attraverso la sua genesi controversa e laboriosa, resta pur sempre e immancabilmente gioioso.

In scena con Giulio Scarpati, ci saranno, in ordine, alfabetico, Grazia Capraro, Aristide Genovese, Vassilij Mangheras, Manuela Massimi, Solimano Pontarollo, Irene Silvestri, Roberto Vandelli, Anna Zago. Scene e costumi di Licia Lucchese, video arte e suono di Alessandro Martinello, aiuto regia di Alessia Donadio.

