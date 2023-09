La sigla animata di “In mezz’ora” su Rai3 realizzata dall’artista biscegliese Velletri / VIDEO

Porta la firma di un biscegliese la sigla animata del nuovo corso del programma di Rai3 “In mezz’ora” condotto dall’ex presidente Rai (dal 2015 al 2018) ed ex direttrice del TG1 (dal 2021 al 2023), Monica Maggioni, e con la regia di Alessandro Capitani.

Parliamo di Domenico Velletri, artista quarantanovenne, non nuovo a collaborazioni con personalità del mondo dello spettacolo italiano. Domenico ha infatti lavorato, come ampiamente raccontato da Bisceglie24, per Fabio Rovazzi, Gigi D’Alessio, LDA, Giusy Ferreri, Emilio Solfrizzi ed Antonio Stornaiolo e ha fatto giungere, tramite Le Iene, un suo lavoro artistico a Chico Forti negli Stati Uniti d’America.

“Collaboro con il regista Alessandro Capitani da qualche anno, per lui ho realizzato il racconto disegnato e animato sull’origine del Santo Anello con la voce narrante di Alessandro Haber – ci spiega Domenico Velletri -. Nel caso, invece, di quest’ultimo lavoro ho realizzato con il regista l’animazione e il montaggio della sigla del programma. Ho utilizzato, su indicazioni della giornalista e del regista, le tavole del pittore 86enne Tullio Pericoli. È stato un lavoro certosino in quanto ho dovuto isolare tutti gli elementi delle singole tavole per poter poi dare vita alla sigla”, racconta l’artista biscegliese.

A firmare la nuova sigla del programma, dal punto di vista musicale, è il Maestro Luca Velotti con “Swing Tropicàl” per le Edizioni Musicali Rai Com.

Il programma, partito ieri 10 settembre, andrà in onda ogni domenica su Rai3 alle 14:30.