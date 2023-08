La seconda serata di Libri nel Borgo Antico 2023 è un successo: oggi la chiusura

La 14esima edizione di Libri nel Borgo Antico bissa il successo della prima sera. Tantissime sono state le persone che hanno affollato le vie del centro storico biscegliese per assistere alle presentazioni in programma nella serata di sabato.

Si chiude oggi, domenica 27 agosto, con una terza giornata ricca di appuntamenti da non perdere. Ad aprire l’ultimo giro di presentazioni in Largo Castello, l’analisi sulla sicurezza nelle città del questore di Agrigento Emanuele Ricifari. A seguire il professor Carlo Vecce, attento studioso dell’opera di Leonardo da Vinci, che ha scoperto alcuni documenti eccezionali su Caterina, madre del genio rinascimentale.

Alle ore 20.30 salirà sul palco Angelo Mellone, direttore del daytime Rai, che presenterà al pubblico il suo nuovo “poema sentimentale e civile”, il direttore Antonio Padellaro, con le sue “confessioni di un ex elettore”, una piccola antologia dello scontento elettorale, e Mario Giordano, con le storie di profittatori, evasori, faccendieri e trafficanti, in giro per l’Italia. Chiuderà la rassegna la conduttrice televisiva Paola Barale che, con ironia e leggerezza, affronterà il tema del tempo che passa e delle conseguenze sulla vita di tutti i giorni.

Diversi gli eventi collaterali che animeranno le splendide piazze del centro storico biscegliese, tra cui il Borgo dei Piccoli, organizzato in collaborazione con Abbraccio alla Vita e Zona Effe, nell’atrio del Castello Svevo della città, con letture dedicate, laboratori d’arte, yoga, teatro, scrittura creativa e tante altre attività dedicate ai bambini.

Tutte le informazioni sul sito www.librinelborgoantico.it.