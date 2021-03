“La scuola che vorrei”, premiati i vincitori del concorso del Primo Circolo / FOTO

Lo scorso 13 marzo, nella scuola “Don Pino Puglisi” si è tenuta la premiazione del concorso promosso dal Primo Circolo didattico cittadino “La scuola che vorrei”.

Nel concorso si chiedeva agli alunni cinquenni di rappresentare con un disegno la scuola dei loro sogni. “La partecipazione è stata davvero attiva e calorosa e, come sempre, i bambini ci hanno stupito con elaborati originali e creativi sia dal punto di vista grafico che ideativo”, spiegano le docenti referenti del progetto.

La commissione giudicatrice era composta da Domenico Velletri (Concept artist 2d animator) e Paolo Ricchiuti (artista e docente presso il liceo artistico di Bari.). Il lavoro dei giudici è stato coordinato dalle docenti Grazia Pedone e Rosa Martucci.

Nella cerimonia di premiazione è intervenuta la Dirigente del primo Circolo Marialisa Di Liddo. Sono otto i bambini finalisti.

La Preside ha precisato che la scuola ha voluto fortemente coinvolgere i bambini in questo periodo di pandemia per loro così difficile, anche attraverso un concorso, per stimolare la loro fantasia e creatività.

“Al termine della premiazione i giovani artisti in erba hanno affisso i loro quadri in una galleria d’arte e si sono dimostrati felici ed emozionati”, hanno spiegato le insegnanti.

I vincitori del concorso sono risultati i seguenti:

1° posto per Sara Parisi

2° per Daniele Di Pace

3 ex aequo per Laura Napoletano e Alessandro Pasquale

4° posto ex aequo per Adele Musco, Aurora De Cesare, Antonio Fabiano e Nicole La Groia