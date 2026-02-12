“La regina delle aragoste”, De Matteo presenta il nuovo romanzo alle Vecchie Segherie Mastrotoraro

Appuntamento questa sera alle ore 18.30 alle Vecchie Segherie Mastrototaro con la presentazione de “La regina delle aragoste”, il nuovo romanzo di Nicola De Matteo, ventesima pubblicazione dell’autore. L’incontro si preannuncia come un viaggio narrativo e sentimentale nel cuore della Puglia più autentica. A moderare la serata sarà Vito Davoli, mentre le letture saranno affidate a Maria Giovanna Dell’Olio.

Il romanzo affonda le sue radici nella terra e nel mare del Sud, restituendo al lettore un’immagine viva, luminosa e stratificata della Puglia. Non semplice cornice narrativa, ma organismo pulsante fatto di paesaggi, dialetti, memorie, relazioni e tradizioni tramandate nel tempo. Un vero e proprio atto d’amore verso una terra che diventa identità profonda e collettiva.

Attraverso una scrittura intensa e poetica, De Matteo intreccia storie personali e dimensione comunitaria, evocando colori, sapori e atmosfere che parlano di appartenenza, radici e resistenza. Il racconto si muove tra memoria e contemporaneità, custodendo le tradizioni più genuine sul piano umano e sociale e mettendo in luce la forza dei legami e la dignità di un mondo che si trasforma senza smarrire la propria anima.

Scrittore e animatore culturale attivo a livello nazionale e internazionale, Nicola De Matteo conferma anche in questa nuova opera la capacità di dare voce ai territori e alle persone che li abitano. Il dialogo con Vito Davoli offrirà l’occasione per approfondire i temi del libro e il rapporto tra letteratura e territorio, in un appuntamento dedicato a chi ama le storie radicate nella terra ma aperte al mondo e riconosce nella letteratura uno spazio privilegiato per custodire e rinnovare l’identità culturale.