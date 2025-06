La Puglia sotto i riflettori: le Vecchie Segherie Mastrototaro ospitano Nicola Lagioia e Andrea Piva

Qual è la vera immagine della Puglia nel 2024? Una terra accogliente e solare, celebrata in tutto il mondo, o un luogo dove il mito rischia di oscurare la realtà? Questa sera, 14 giugno alle ore 19:30, la Libreria Vecchie Segherie Mastrototaro ospiterà un evento speciale per la prima nazionale della presentazione del volume “Puglia. The passenger. Per esploratori del mondo” (Iperborea).

All’incontro parteciperanno Nicola Lagioia, scrittore, Andrea Piva, scrittore e sceneggiatore, e Cristina Gerosa, direttrice editoriale di Iperborea. Un’occasione per discutere della rappresentazione mediatica della Puglia e delle sue contraddizioni sociali, economiche e culturali.

Il libro prende le mosse da due immagini simboliche: lo sbarco della nave Vlora a Bari nel 1991, con il suo carico di disperazione e speranza, e l’approdo dei grandi della Terra nel resort di lusso di Borgo Egnazia nel 2024, per il vertice G7. Due eventi che segnano l’ascesa della Puglia da regione marginale a icona globale, ma che sollevano interrogativi cruciali.

Tra overtourism e gentrificazione, tra folklore spettacolarizzato e marketing territoriale, “Puglia. The passenger. Per esploratori del mondo” si interroga sulle radici profonde di questa trasformazione. Un tempo terra di emigrazione, oggi destinazione turistica di lusso: cosa resta della Puglia autentica? Quali le nuove sfide per la coesione sociale e la giustizia economica?

Il volume affronta con rigore e sensibilità temi scottanti: la morte di oltre venti milioni di ulivi per un’epidemia mal gestita; il caporalato e lo sfruttamento nei campi; la piaga della quarta mafia; il vuoto occupazionale giovanile; l’eredità tossica dell’Ilva. Ma anche le contraddizioni di una rivoluzione culturale che ha fatto della taranta e dei trulli simboli identitari, dopo essere stati per secoli stigmatizzati come espressione di povertà e arretratezza.

Questa raccolta di voci, racconti, inchieste e analisi è un invito a guardare oltre l’immagine patinata, per riscoprire una regione che cambia, che resiste, che riflette su sé stessa. L’incontro del 14 giugno si preannuncia come un momento di grande partecipazione, riflessione e confronto. Attraverso le voci autorevoli dei suoi ospiti, sarà possibile esplorare la Puglia contemporanea in tutte le sue sfaccettature, in un viaggio tra passato e futuro, tra ombre e luce, tra racconto e realtà.