La prosa entra nel vivo al Teatro Garibaldi con omaggi a Paolo Poli e risate shakespeariane

Prosegue la stagione teatrale 2025-2026 del Comune di Bisceglie, in collaborazione con Puglia Culture, al Teatro Comunale Garibaldi, che dopo gli appuntamenti delle festività natalizie entra nel cuore della programmazione dedicata alla prosa.

Il primo appuntamento è fissato per giovedì 16 gennaio alle ore 21 con Sempre fiori mai un fioraio!, omaggio a Paolo Poli interpretato da Pino Strabioli, accompagnato dalla fisarmonica di Marcello Fiorini (foto slider). Lo spettacolo nasce dal lungo sodalizio artistico e umano tra Strabioli e il grande attore fiorentino e restituisce, tra parole, immagini e musica, il ritratto di un genio libero, ironico e profondamente anticonformista del teatro italiano del Novecento.

Mercoledì 21 gennaio alle ore 21, con replica in matinée per le scuole giovedì 22 gennaio, il cartellone propone Tanto vale divertirsi, con Antonella Carone, Tony Marzolla e Loris Leoci (foto in basso). Si tratta di una brillante e irresistibile riscrittura dell’Amleto di Shakespeare che si trasforma in una farsa surreale, omaggio alla grande tradizione comica del Novecento, tra vaudeville, avanspettacolo e teatro dell’assurdo.

Per la settimana in corso, il botteghino del Teatro Comunale Garibaldi osserverà i seguenti orari di apertura: martedì dalle 10 alle 12, mercoledì dalle 17 alle 20, giovedì dalle 10 alle 12 e venerdì dalle 18.30 alle 21, in concomitanza con lo spettacolo in programma. (fonte foto: Comune di Bisceglie)