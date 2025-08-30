La pioggia non ferma Libri nel Borgo Antico: oggi la seconda giornata con Marrazzo, Francini e Ciardo

La pioggia non ha fermato “Libri nel Borgo Antico”. Buona la prima per la sedicesima edizione del festival letterario biscegliese, con una serata ricca di sorprese ed emozioni. Il festival prosegue oggi con tanti altri appuntamenti nel centro storico della città.

Sabato 30 agosto, sul Porto Turistico, si segnala la presenza di Gabriele Parpiglia con il libro “Sotto attacco di panico” (Mursia). A seguire, spazio alla leggerezza e alla comicità con una serata dedicata alla commedia all’italiana anni ’70 e ’80, alla presenza di tre volti che hanno reso indimenticabile quella stagione cinematografica: Gianni Ciardo, Pippo Franco e Lucio Montanaro. Lo scrittore Diego De Silva si esibirà in un omaggio musicale a Fabrizio De André con il suo Quartetto Malinconico, composto da Matteo Saggese al pianoforte. Aldo Vigorito al contrabbasso e Stefano Giuliano al sassofono. Un tributo a una delle figure più significative della canzone d’autore italiana in un racconto per canzoni, scelte fuori da criteri cronologici e tematici, nell’intento intento di riconoscere un debito intellettuale e creativo alla poetica di un autore indimenticabile, che De Silva include a pieno titolo tra i classici a cui ha fatto riferimento nel suo lavoro letterario.

Sul palco di Largo Castello si comincia con Eva Crosetta con “Che colpa ne ho se sono nato in Congo all’ombra di un mango?” (Rizzoli). A seguire Mauro Mazza con “Mostruosa mente” (Fazi editore), Piero Marrazzo con “Storia senza eroi” (Marsilio), Marcello Veneziani con “C’era una volta il sud” (Rizzoli) e Chiara Francini con “Le querce non fanno limoni” (Rizzoli).

Alle Vecchie Segherie Mastrototaro si segnala la presenza di Emanuele Triggiani con “Il cappello del glottologo” (Progedit Edizioni), Paolo Regina con “I collezionisti” (Neri Pozza), Stefano Vicari con “Adolescenti Interrotti – Intercettare il disagio prima che sia tardi” (Feltrinelli), Giancarlo Piccinni e Monsignor Don Giovanni Ricchiuti con “Anticorpi di pace” (San Paolo) e Alessandra Colucci con “Innamorarsi a stomaco vuoto” (Gelsorosso). In Piazza Duomo ci sarà invece Chiara Milano con “Questa non è una guida a Bali” (Solferino).

Nell’atrio del Castello di Bisceglie, attivo il Borgo dei Piccoli, organizzato con Abbraccio alla Vita e Zonaeffe, con laboratori d’arte, teatro e scrittura creativa e letture espressive a cura di Lucrezia Mastrapasqua.