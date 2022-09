La Piana e Altamura discutono a Bisceglie de “Il Neutro di Roland Barthes”

Domani sera, 7 settembre alle ore 19.30 alle Vecchie Segherie Mastrototaro, Silvia La Piana e Alberto Altamura discutono de Il Neutro di Roland Barthes con il traduttore e curatore del volume Augusto Ponzio e le conclusioni di Giorgio Borrelli.

Il volume raccoglie il corso universitario sul concetto di Neutro tenuto dal semiologo al Collège de France nei primi mesi del 1978. L’argomento del corso è stato il seguente: si è definito come rilevante del Neutro ogni inflessione che schivi o eluda la struttura paradigmatica, opposizionale, del senso, e miri di conseguenza alla sospensione dei dati conflittuali del discorso. Il rilevamento di queste inflessioni è stato fatto attraverso un corpus che non poteva essere esaustivo; tuttavia, i testi dei filosofi orientali e dei mistici sono risultati naturalmente quelli privilegiati. […] Attraverso richiami successivi, riferimenti vari (al Tao, a Böhme, a Blanchot) e libere digressioni, si è cercato di far comprendere che il Neutro non corrisponde per forza all’immagine piatta, profondamente disprezzata che ne ha la Doxa, ma può costituire un valore forte, attivo.”

