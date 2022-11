“La parola che cura”, percorso comune del Circolo dei lettori e Universo Salute

Cinque anni fa, nel momento del passaggio alla nuova Proprietà, ha avuto inizio un percorso di collaborazione tra il Circolo dei lettori – Presidio del libro di Bisceglie e Universo Salute, che ha trovato la sua manifestazione nel progetto ormai quadriennale “La parola che cura”, caratterizzato da un insieme di eventi collocati all’interno del complesso ospedaliero, oltre che in città: dai laboratori di lettura e narrazione creativa con i pazienti, ma anche con centinaia di bambini e ragazzi delle scuole cittadine, eventi musicali, teatrali e artistici, percorsi formativi, gruppi di lettura e incontri letterari, oltre a momenti di riflessione e approfondimento sulle tematiche della salute.

Una riflessione a tutto campo vedrà mercoledì 23 ottobre, dalle ore 10 alle 13 nella Sala convegni della Palazzina amministrativa – Universo Salute – Bisceglie studiosi ed esperti confrontarsi con il management di Universo Salute e del Circolo dei lettori in un convegno che sarà l’occasione per festeggiare il terzo compleanno della Biblioteca Isolachenoncè, fare il punto sulla valorizzazione dell’Archivio storico e presentare il nuovo progetto che porterà anche a Foggia le esperienze costruite in questi anni a Bisceglie.

Parteciperanno: Paolo Telesforo, Vice presidente esecutivo Universo Salute; Luca Vigilante, Amministratore delegato Universo Salute; Rosa Leuci, Presidente Circolo dei lettori presidio del libro di Bisceglie; Assunta De Santis, Circolo dei lettori Bisceglie, referente del progetto Archivio storico; Rosa Gallelli, Professore associato Didattica e pedagogia speciale Università degli Studi di Bari; Giovanna Del Giudice, Presidente Associazione Conferenza Basaglia; Marco Giacomo Bascapè, Soprintendente, Soprintendenza archivistica e bibliografica Puglia. Parteciperà da remoto la dott.ssa Gabriella Romano autrice di una ricerca finanziata dalla Fondazione Gerda Henkel Siftung che coinvolge anche il patrimonio archivistico biscegliese. Inoltre sono state invitate alcune classi di istituti superiori cittadini.

Nel pomeriggio, la Biblioteca festeggia il terzo compleanno con La festa delle storie: dalle 17 letture animate per bambini e genitori, giochi e scoperta dei tanti libri per bambini e ragazzi e delle occasioni offerte alla città dal progetto Cento storie piccine.