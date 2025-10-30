La musica di band e artisti locali animerà la nuova edizione di Calici nel Borgo Antico

È ormai tutto pronto per la nuova edizione di Calici nel Borgo Antico: tre giornate all’insegna dell’enogastronomia, della musica e della cultura, dal 31 ottobre al 2 novembre nel centro storico di Bisceglie.

Come da tradizione, anche quest’anno ad animare le strade e le piazze del borgo antico di Bisceglie si alterneranno numerose band e artisti locali, che con la loro musica allieteranno le passeggiate dei tanti visitatori, accompagnandoli nel loro percorso di degustazione di vini. Tra le band che animeranno questa edizione di Calici nel Borgo Antico, i Lost Poets, che si sono recentemente aggiudicati il primo posto alla finale dell’area Sud Italia del prestigioso contest Sanremo Rock, a cui si affiancherà un’altra band rock composta da giovanissimi talenti: i Glaciers – “Not a bad band”.

Spazio allo swing, invece, con “Sotto alle Casere Vostre”, la street band itinerante che già nelle passate edizioni della manifestazione ha fatto ballare e divertire i partecipanti portando la propria musica in tutti i vicoli del centro storico. Su sfumature jazz si esibiranno invece gli EcoVibes2.0, duo composto da Gioia Squeo (voce) e Corrado Camporeale (piano & sequencing).

I ticket per le degustazioni di vino potranno essere acquistati direttamente in loco nelle tre serate.

Calici nel Borgo Antico è organizzato da Associazione Borgo Antico, con il patrocinio di Ministero dell’agricoltura e della sovranità alimentare, Assessorato all’Agricoltura della Regione Puglia, Provincia Bat, Comune di Bisceglie, Confcommercio Bisceglie e Assolocali.