“La legge è uguale per tutti… nelle favole!”: a Villa Giulia dimostrazione finale del laboratorio teatrale

Torna anche quest’anno, per la quarta edizione consecutiva, la dimostrazione finale del laboratorio teatrale del Centro Diurno Villa Giulia, curato e diretto dall’attore e regista Giancarlo Attolico. L’appuntamento è fissato per oggi 19 giugno alle ore 20:45 negli spazi di Villa Giulia, dove circa 30 ragazzi metteranno in scena lo spettacolo “La legge è uguale per tutti… nelle favole!”.

Dopo i successi delle precedenti edizioni come “La stagione dell’amore” e “All’arrembaggio”, questa nuova produzione nasce da un processo creativo condiviso con i partecipanti: Attolico ha infatti scritto il testo teatrale a partire dalle esperienze e riflessioni raccolte durante l’anno con i ragazzi del centro.

Al centro della scena, un’aula di tribunale molto particolare: il tribunale degli animali. L’imputato è il Lupo, personaggio centrale di tante fiabe classiche. A testimoniare contro (e forse anche a favore) di lui, ci saranno Cappuccetto Rosso, i Tre Porcellini, il Cacciatore, la Nonna… e altri ancora. Ma il vero verdetto sarà affidato alla giuria popolare composta da animali e al pubblico in sala, che sarà chiamato a decidere se il lupo merita davvero la condanna.

Il progetto si interroga sul significato di “cattivo” nel mondo contemporaneo. Chi è il lupo oggi? È davvero il diverso, lo straniero, l’educatore severo, colui che non appartiene al nostro gruppo? In un mondo in cui la narrazione dominante tende a escludere ciò che non si conforma, il lupo diventa il simbolo di ogni alterità percepita come minaccia.

Lo spettacolo stimola una riflessione profonda sull’umanità e sulla capacità di giudicare con empatia. Gli animali, in questa storia, sembrano aver conservato quel senso di giustizia e umanità che spesso l’uomo ha dimenticato. L’ingresso è libero e aperto a tutti.