La fumettista Yi Yang a Bisceglie per presentare Comet Club

Per il terzo appuntamento del 2025 della rassegna BRRRComix, Associazione URCA è lieta di ospitare a Bisceglie la fumettista Yi Yang per la presentazione del suo ultimo lavoro: “Comet Club”, edito da Bao Publishing. L’appuntamento è presso la Nuova Biblioteca Comunale “Pompeo Sarnelli” alle ore 19.30 di sabato 29 marzo per una conversazione con l’autrice e firmacopie.

Yi Yang, già autrice di Easy Breezy e Deep Vacation, apprezzatissimi dal pubblico, torna con un romanzo grafico che sfrutta le stesse atmosfere dei suoi lavori precedenti, costruendo una trama a più livelli. Famiglie disgregate, padri assenti o che si sacrificano oltre l’immaginabile per i propri figli, in un racconto sui legami familiari ma anche sullo spopolamento dei piccoli centri, sulle speranze riposte nel futuro dalle nuove generazioni, sul bisogno di costruirsi un percorso di vita. Nella convinzione che nessuno si salva da solo e che senza veri amici tutto è molto più difficile e spaventoso.

Nata nel 1994 in Cina, Yi Yang si è poi trasferita nel 2014 in Italia per studiare. Nel 2016 ha pubblicato per BAO Publishing “Aiuto!” a quattro mani con lo sceneggiatore Isaak Friedl, con cui ha realizzato anche Sasso il pittore. In seguito, ha pubblicato “Aiuto! – Fratelli”, “Welcome to the jungle” su Dylan Dog Color Fest, “La tasca di mezzanotte” e un grande numero di libri illustrati. Nel 2020 ha pubblicato per BAO Publishing “EasyBreezy”. Nel 2021 il fumetto “One day without name and one year without us” è stato pubblicato in Cina. Nel 2022 ha pubblicato per BAO publishing “DeepVacation”, per Salda Press”Luce e Cosmo”. Nel 2023 ha pubblicato per Saldapress “Un giorno senza nome in un tempo senza noi”, per Coconino press “Ladro di Sogni”per la terza serie di Fumetti nei Musei.