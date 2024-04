La fumettista Michela Rossi presenta a Bisceglie la sua ultima opera: “In un soffio”

Giungono a conclusione gli appuntamenti organizzati da Associazione URCA per il “fuori stagione” del BiComix, che da ottobre scorso hanno ospitato a Bisceglie alcuni degli autori e delle autrici di fumetto più interessanti del panorama nazionale: da Lise&Talami a Francesca Ghermandi, passando per Alice Milani e Lorenza Natarella, senza dimenticare il laboratorio di illustrazione natalizio curato da Massimiliano di Lauro e aperto gratuitamente alla cittadinanza.

L’appuntamento per la chiusura di stagione è di quelli da non perdere: venerdì 5 aprile, alle ore 19.45, presso la libreria Abbraccio alla Vita, la fumettista Michela Rossi, in arte Sonno, presenterà al pubblico la sua ultima opera: “In un soffio” (Oblomov edizioni). Un fumetto che scava nell’orrore di un mondo in guerra, raccontando del lungo viaggio di una donna per ritrovare se stessa e le ragioni della propria umanità.

Erre, la protagonista della storia, è una combattente. Vittima di un ricatto, un giorno tradisce i suoi, passa dall’altra parte col miraggio di rivedere la sorellina, e così la guerra comincia ad occupare, fino a saturazione, il teatro della sua interiorità. “In un soffio” è un’opera visionaria e realista allo stesso tempo, surreale eppure di estrema risonanza con l’attualità.

Sonno è una fumettista, illustratrice e curatrice dell’inserto Fumetti del quotidiano “Domani”, per il quale seleziona anche gli illustratori dell’inserto Cibo. Nel 2016 esordisce nel fumetto partecipando all’antologia “La rabbia” (Einaudi). Il suo primo libro, “Anatomy of a sensitive person”, esce nel 2019 per Edizioni Fortepressa, mentre nel 2020 contribuisce con una storia breve all’antologia “Sporchi e subito”, a cura di Fumettibrutti. Nel 2021 pubblica “Prima di tutto tocca nascere” (Feltrinelli Comics), Premio Nuovi Talenti al Romics 2022. Nel 2022, su Domani, è uscito il suo primo fumetto a puntate “La volontà, l’istinto e l’abilità dei nostri sensi”.

L’evento è organizzato in collaborazione con Spine Bookstore e Abbraccio alla Vita, nell’ambito del calendario di eventi di Associazione URCA patrocinato dal Comune di Bisceglie.