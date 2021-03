La foto della biscegliese Nunzia Pasquale nella top 10 della soprintendenza al paesaggio

Si intitola “Le sfumature della vita” lo scatto con cui la biscegliese Nunzia Pasquale è entrata nella top 10 delle fotografie più belle realizzate per la Giornata nazionale del paesaggio. Tema scelto per la competizione, indetta dalla soprintendenza dei beni architettonici e paesaggistici, è la pietra calcarea, vera e propria anima del paesaggio pugliese sia nelle declinazioni più propriamente urbane – la vediamo in chiese ed edifici antichi – che nell’agro, punteggiato da trulli e percorso da interminabili muretti a secco. Il soggetto scelto dalla giovane fotografa biscegliese è l’ottocentesco Ponte Lama, uno dei simboli più riconoscibili della nostra città.

La scorsa settimana la soprintendenza di Bari ha infatti chiamato a raccolta sui social fotografi e appassionati, invitandoli a inviare gli scorci più suggestivi delle loro città in occasione della giornata del 14 marzo. Nunzia Pasquale, classe ’97, fotografa amatoriale e fondatrice della pagina instagram “Biscegliegram”, ha colto la palla al balzo e ha partecipato al contest con un suggestivo scatto – che ritrae uno scorcio del Ponte al tramonto – realizzato da lei stessa. «Sono una fotografa amatoriale», racconta Nunzia, «mi piace cogliere il bello lì dove c’è l’abbandono o la decadenza».

Pochi giorni fa l’annuncio: la soprintendenza ha scelto proprio lo scatto della fotografa biscegliese come una tra le dieci foto che troveranno posto nella fototeca e verranno utilizzate – chiamando a raccolta gli stessi autori – nell’ambito di future attività di valorizzazione del territorio. Lo scatto costituirà inoltre – per una settimana nel mese di aprile – l’immagine della copertina della pagina Facebook della soprintendenza.