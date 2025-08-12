La “Filosofia minima del pendolare” di Björn Larsson affascina le Vecchie Segherie Mastrototaro

Le Vecchie Segherie Mastrototaro aprono le loro porte a uno dei più apprezzati scrittori europei, in un evento dal respiro internazionale che ha portato nella libreria biscegliese lo svedese Björn Larsson, nell’ambito di un tour organizzato in collaborazione con Trenitalia e dedicato al suo ultimo libro: “Filosofia minima del pendolare”, edito da Iperborea. Un libro che è il resoconto di un’esistenza nomade, quella dell’autore, trascorsa viaggiando su e giù tra Danimarca, Svezia e Italia, per lavoro e per amore, utilizzando ogni mezzo di trasporto possibile: traghetti, treni, autobus e qualche aereo. Un racconto che rivela le inaspettate opportunità e gli stimoli a cui si può andare incontro se si viaggia senza rinchiudersi in se stessi.

Nel suo libro Larsson insegna al lettore come affrontare gli imprevisti che, inevitabilmente, capitano a chi viaggia spesso, e ai pendolari ancora di più. Confida strategie per reagire prontamente a voli cancellati, ai treni in ritardo, ai vari imprevisti che possono mandare in tilt aeroporti e stazioni. Ma soprattutto condivide dialoghi incrociati nelle sale d’attesa, incontri fatti sui sedili di un bus, telefonate intercettate tra uno spostamento e l’altro, invitando tutti i pendolari ad adottare lo stesso sguardo curioso sul mondo, a tenere dritte le antenne per ascoltare meglio gli altri e l’ambiente che sta attorno a loro.

L’evento ospitato dalle Vecchie Segherie Mastrototaro, moderato da Viviana Peloso e impreziosito dalle letture di Nunzia Antonino, ha permesso ai tantissimi lettori di Larsson di incontrare il loro amato scrittore e di ascoltarlo in una pacata e affascinante dissertazione sul pendolarismo, in cui episodi di vita vissuta si sono inevitabilmente mischiati a rifles­sioni personali e a colte divagazioni. Tra citazioni di miti letterari come Martinson e De Beauvoir, Orwell e Beckett, critiche al capitalismo e riflessioni sull’isolamento durante la pandemia, che ha toccato profondamente chi, come lui, ha sempre trovato nel viaggio una ragione di vita.