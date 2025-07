La Federazione Giovanile di Roma Intangibile organizza una “Serata in Bianco per la Legalità”

Venerdì 18 luglio alle ore 20:30, presso la sede della Federazione Giovanile di Roma Intangibile in via Giovanni Bovio 53 a Bisceglie, si terrà la “Serata in Bianco per la Legalità”.

L’ospite d’onore sarà il Professor Nicolò Mannino, presidente del Parlamento della Legalità Internazionale. L’evento, organizzato dal Presidente della Federazione Alessandro Dell’Olio e dal Vice Presidente Giacomo Di Reda, vede la collaborazione del Dott. Aldo Alex Caputo, collaboratore della Presidenza del Parlamento della Legalità Internazionale.

Un ringraziamento speciale va al Dott. Pasquale D’Addato, Presidente di Roma Intangibile, per il suo supporto. L’iniziativa invita tutti i presenti a indossare qualcosa di bianco, simbolo di purezza e speranza, per unirsi in un momento di riflessione e condivisione sulla legalità.

“Un’occasione per rafforzare il senso di comunità e responsabilità civica tra i giovani e i cittadini di Bisceglie e oltre”, scrivono gli organizzatori.