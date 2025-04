“La fabbrica del sogno” apre i battenti per ospitare la Cenerentola di Giancarlo Attolico

A 25 anni dal suo debutto, il regista e drammaturgo Giancarlo Attolico torna in scena con “Cenerentola” in uno spazio realizzato appositamente per questo progetto: La fabbrica del sogno (centrale ortofrutticola, corso Garibaldi, 22) nei giorni 5 aprile (ore 21) e 6 aprile, in due repliche ore 17 e 21.

“Il progetto nasce nove anni fa ma trova un ostacolo, viene non compreso, sbranato, bocciato. Non debutta. Reso a brandelli, decido di riporre nel cassetto il testo, probabilmente non era il momento giusto o forse troppo avanti rispetto ai tempi”, spiega Attolico. “A distanza di anni sento l’esigenza di riprenderlo con BinarioZero: queste persone, sono quelle giuste. In un tempo così confuso, cinico, il sogno ha i minuti contati. Cenerentola ha molto da dire. L’assenza, l’ego esasperato, persino l’amore è stato sdoganato, il dolore non si racconta, tutte macchine perfette ma prive di umanità, l’ostacolo viene raggirato piuttosto che affrontato, la parola data non ha più valore e a un mese dal debutto ancora una volta mi ritrovo nella difficoltà avrei potuto riporlo nel cassetto. Il teatro non si ferma, mai, e così in uno spazio realizzato appositamente per il progetto finalmente il testo potrà essere ascoltato nelle fabbrica del sogno”.

Una storia che sa di polvere, di cenere. Una bambina, Fiorellina. Una notte d’autunno, un temporale, una perdita. Si ritrova faccia a faccia con la vita , quel calore l’abbandona per sempre e sarà chiamata Cenerentola per schernirla, ridicolizzarla. Eppure, dentro di sé, risiede una speranza, un sogno. E se la felicità risiedesse nell’incontro? E se la felicità si costruisse ogni giorno con coraggio? Una storia che credete di sapere ma che non conoscete affatto. Tre generazioni si confrontano con la storia, tra colpi di scena, situazioni esilaranti, tra dramma e commedia il tempo scivola, con una sola certezza: “ciò che la vita toglie poi ridà in felicità”.

In scena 70 tra bambini, ragazzi e adulti: Adriana Montinaro, Adriano Pappolla, Alessandro Tullio, Alex Bonsanto, Andrea Taccarelli, Angela Di Modugno, Angela Ferrarese, Angela Losciale, Antonio Amoruso, Antonio Graziani, Asia Filannino, Chiara Di Terlizzi, Chicca Di Gregorio, Daniela Marzulli, Davide Lopopolo, Debora Valente, Diego Di Terlizzi, Dorian Fiore, Dorilicia Todisco, Edo Consiglio, Edo De Cillis, Eleonora Cassanelli, Eleonora Todisco, Enrico Ladisa, Fabio Valente, Fabrizio Di Gregorio, Felice Pedone, Francesca Capurso, Francesco Di clemente, Giacomo Amoruso, Gianluca Colangelo, Giorgia Di Luzio, Giorgia Lamanuzzi, Giovanni Caprioli, Girolamo Di Modugno, Isabella Leuci, Joseph Spina, Laura Monopoli, Lidia Cosmai, Lorenzo Di Pierro, Lucia Maenza, Luigi Zipparri, Mariella Lacavalla, Martina Papagni, Massimo Baldini, Massimo Di rosa, Mauro Calò, Michele Lorusso, Michele Protomastro, Miragiò Mastropierro, Natalia Amoruso, Nicolas Cianciana, Nicole Chirco, Noah Giuliese, Paola Losito, Paolo Ruggieri, Paolo Savino, Paride Papagni, Pasquale Dell’Olio, Samuel Papagni, Samuele Bonsanto, Sara Storelli, Serena Preziosa, Sergio Caprioli, Simone Celotto, Sofia Papagni, Stefania Losciale, Valeria Pasculli

Assistenti al palco Alessandro Pansini e Giuseppe Todisco, audio e luci a cura di Eventi a sud di Ilario Mastropasqua, ricerca ambientazioni scenografiche Angela Di Modugno e Pino Porcelli, trucco e parrucco Alessia Sancilio, Aurora Tritto, Debora Valente, Ivonne Vinci, Marilù Aruanno, Samantha Mastrapasqua, costumi Caterina Papagni, oggetti luminosi Paolo Di Leo, ricerca musicale Dorian Fiore, fotografia – riprese video Nino Lacedonia, cura dell’immagine Grafiche Guarini, segreteria Laura Monopoli, Lidia Cosmai, Mariella Lacavalla.La compagnia ringrazia Angelo Consiglio, Grazia D’Ignazio, Grazia Gentile, Isabella Mastrapasqua, Laura Soldani, Mino Aruanno, Mimmo Soldani, Mimmo Di Clemente, Roberta Monopoli, Vincenzo Patruno, Vittorio Pappolla, i genitori di BinarioZero e tutti i sostenitori che hanno reso possibile tutto questo.

Botteghino in via Pendio Misericordia dalle 18.30 alle 20.30.