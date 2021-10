La drammatica situazione dei bambini siriani e afghani, conversazione con il portavoce Unifce Italia

Cronache di indignazioni annunciate. Le bambine e i bambini dimenticati dalla Siria all’Afghanistan. Si intitola così l’evento in programma oggi, venerdì 29 ottobre alle ore 19, alle Vecchie Segherie Mastrototaro (via porto, 35) a Bisceglie, conversazione con il portavoce di Unicef Italia, Andrea Iacomini. Modera il giornalista de “la Repubblica” Giuliano Foschini.

“Di ritorno da una importante missione umanitaria in un campo profughi a Gaziantep in Turchia, Andrea Iacomini parlerà al pubblico della drammatica situazione dei bambini siriani e afghani perché non bisogna dimenticare che ogni bambino ha diritto ad una vita dignitosa, che non può essere stravolta dalle incomprensibili logiche degli adulti”, ha spiegato Lia Storelli, presidente della Commissione Pari Opportunità di Bisceglie, che ha organizzato l’evento con il Comune di Bisceglie e la preziosa collaborazione delle Vecchie Segherie Mastrototaro. L’ingresso è libero con obbligo di green pass.