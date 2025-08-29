“La diversità è un dono”, Nichi Vendola si racconta alle Vecchie Segherie Mastrototaro / VIDEO

Al via la sedicesima edizione del Festival letterario “Libri nel Borgo Antico”, ideato e organizzato dall’Associazione Borgo Antico. La kermesse artistico-culturale ha preso il via presso le Vecchie Segherie Mastrototaro di Bisceglie alla presenza di Nichi Vendola, già parlamentare e già presidente della Regione Puglia, che ha presentato il suo ultimo lavoro letterario dal titolo “Sacro queer” – Manni editore.

Una raccolta di versi raccontata a mo’ di itinerario della ragione e delle passioni che ha il suo orizzonte nel bisogno di fraternità, nel riconoscimento della ricchezza della diversità, nellurgenza politica della lotta per l’eguaglianza.

Nichi Vendola parla in questo libro di sé e dei suoi scomodi compagni di viaggio, parla della sua fede abbracciata al mondo, degli affetti e dei dolori che lo hanno segnato. E ci restituisce unesistenza senza pregiudizi.

Sono state dunque le Vecchie Segherie Mastrototaro, sold out giovedì 28 agosto, a inaugurare l’edizione 2025 di “Libri nel Borgo Antico” che proseguirà fino al 1° settembre per le vie del centro storico e del centro cittadino e che ospiterà autrici e autori del mondo del giornalismo, della politica, dello spettacolo, della cultura, della musica e dell’arte.

Riprese e montaggio a cura di Angelo Ruggieri