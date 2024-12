La danzatrice biscegliese Laila Lovino presenta il progetto “Bodynaction”

La danzatrice biscegliese Laila Lovino, dopo aver maturato una solida formazione nelle danze urbane e nelle tecniche di danza contemporanea, oltre a una serie di esperienze tra Italia, Svizzera, Grecia, Francia e India, danzando per prestigiose produzioni di importanti coreografi, presenta il progetto “Bodynaction”.

Gli ultimi mesi del 2024 sono stati dedicati dalla Lovino alla creazione di un laboratorio di movimento nel quale far convergere l’esperienza da danzatrice e insegnante, e l’individuazione di un’urgenza rivelatasi comune a molti, senza limiti d’età o vincoli di formazione.

«Ciò che mi ha spinta a creare “Bodynaction” – spiega Laila Lovino – è stata la necessità di ritrovare un luogo in cui potermi sentire libera dal “dover fare” e dal “dover produrre” dimensioni performative che ormai pervadono la nostra società. Ho maturato il desiderio di riscontrare una connessione tra corpo e mente, scoprendo la spontaneità della risata e del divertimento, generati dal movimento».

Laila Lovino, recentemente, è stata impegnata nelle produzioni “Decisione Consapevole” di Roberto Tedesco, progetto presentato e sostenuto dalla Fondazione Nazionale della Danza / Aterballetto e selezionato dalla prestigiosa NID Platform; e “Simbiosi” sempre di Roberto Tedesco, produzione ospitata dai maggiori festival di interesse nazionale.

Parallelamente alle esperienze professionali e a un già ricco curriculum artistico, Laila Lovino sta coltivando il desiderio di far fiorire la passione per l’insegnamento, diffondendo la cultura danza nelle sue diverse forme: “Bodynaction” coinvolgerà prossimamente il territorio biscegliese, dopo essere stato già riconosciuto e apprezzato in quello di Terlizzi.