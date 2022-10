La compagnia Sonenalé festeggia 10 anni di attività e inaugura una sede a Bisceglie

La Compagnia Sonenalé festeggia 10 anni di attività e per celebrare questo traguardo importante apre a Bisceglie lo Spazio Sonenalé, uno spazio di ricerca sulla danza, sul corpo e sul movimento, un contenitore in cui far nascere idee, sviluppare e coltivare esperienze.

La compagnia, fondata a Milano nel settembre 2012 da Riccardo Fusiello, coreografo e danzatore, e Agostino Riola, regista e performer, in questi anni ha ottenuto numerosi riconoscimenti in Italia e in Europa: Scenekunst (Danimarca), Centro Danza Canal (Spagna), Anticorpi XL – network giovane danza d’autore, Teatro Pubblico Pugliese, Fondazione Campania dei Festival, Regione Puglia, Movin’Up – GAI e MIBACT. Le sue performance sono state presentate in importanti festival e teatri italiani e non solo, come Lac (Lugano), Teatri di Vetro (Roma), Festival Exister (Milano), Sardegna Teatro (Cagliari), Festival Internazionale Castel dei Mondi (Andria), Teatri di Vita (Bologna), DAB (Bari), Vetrina della Giovane Danza d’Autore (Ravenna).

Nel 2015 la compagnia si trasferisce a Bisceglie, città natale di Riccardo Fusiello, che da tempo coltivava il desiderio di investire nel territorio da cui era partito. Dopo diversi anni in Puglia senza una sede, ora il coreografo biscegliese con l’apertura dello Spazio Sonenalé realizza un sogno. “Spazio Sonenalé è una casa dove accogliere. Uno spazio dove la compagnia ha la sua sede ma anche un luogo di apertura verso l’esterno… Quest’anno festeggiamo il decimo anno di attività di Sonenalé e quale miglior regalo per questa ricorrenza che una sede, uno spazio fisico in cui portare avanti il nostro lavoro, la nostra ricerca e incontrare altre esperienze?”, racconta Fusiello, che curerà la direzione artistica dello Spazio.

Lo Spazio sarà dunque un luogo di creazione e di ricerca, dove prenderanno vita le nuove performances della compagnia, un luogo di avvicinamento alle arti performative per il pubblico, visti i tanti progetti in tal senso che Sonenalé porta avanti da anni, e un luogo di formazione, dove poter studiare con insegnanti qualificati.

Da sempre infatti Fusiello e Riola, congiuntamente all’attività di creazione, sono impegnati in una intensa attività di formazione destinata a diverse fasce di età, che in questi anni li ha portati a collaborare, tra l’altro, con: Ministero della Pubblica Istruzione, Università degli Studi di Pavia, NABA – Nuova Accademia di Belle Arti (Milano), Corso Propedeutico d’Arte Drammatica – Teatro Litta (Milano), Progetto Connections – National Theatre (Londra) e Teatro Litta (Milano), Libero Corpo – Teatro Pubblico Pugliese e Sistema Garibaldi (Bisceglie), Liceo Coreutico ‘L. Da Vinci’ (Bisceglie).

Corsi di danza contemporanea e teatrodanza per tutte le età, lezioni di danza classica, laboratori teatrali, masterclass con maestri ospiti, residenze artistiche, progetti di coinvolgimento del pubblico e tanto altro daranno vita a questo spazio che apre a Bisceglie a settembre 2022.

Uno spazio, un centro artistico, per dare continuità al percorso artistico della compagnia e farlo radicare nel territorio, creando un ambiente in cui la comunità possa formarsi, ritrovarsi e germogliare.

Per informazioni sui corsi e sulle attività dello Spazio Sonenalé: info@sonenale.it; 389 5209472; www.sonenale.it