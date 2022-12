La Compagnia Sonenalè apre le porte ai biscegliesi per festeggiare i 10 anni di attività

Per festeggiare i dieci anni di attività, la Compagnia Sonenalé apre le porte della propria casa, lo Spazio Sonenalé.

Due giorni in cui lo Spazio, recentemente inaugurato a Bisceglie, sarà sempre aperto con lezioni gratuite, incontri e un brindisi di auguri. Una festa per i dieci anni della compagnia che, fondata a Milano nel 2012 da Riccardo Fusiello, coreografo e danzatore, e Agostino Riola, regista e performer, ha ottenuto prestigiosi riconoscimenti in Italia e in Europa.

Un’occasione di incontro con la comunità a Bisceglie, dove risiede dal 2015 e dove a settembre 2022 ha aperto lo Spazio Sonenalé, uno spazio di ricerca sulla danza, sul corpo e sul movimento, un contenitore in cui far nascere idee, sviluppare e coltivare esperienze.

Sabato 17 e domenica 18 dicembre lo Spazio Sonenalé sarà sempre aperto con lezioni gratuite di danza contemporanea, teatro, danza classica, etc. condotte dai direttori artistici di Sonenalé e da Rosellina Goffredo, uno degli insegnanti impegnati nella formazione permanente allo Spazio Sonenalé.

Domenica 18 alle 18:30 la giornalista Agnese Lieggi di BonCulture condurrà l’incontro con il pubblico in cui dialogherà con Riccardo Fusiello e Agostino Riola tra video, esperienze passate e nuovi progetti. A conclusione della serata, un brindisi di auguri con tutti i partecipanti. ‘Dieci, cento, mille passi’ è realizzato con il patrocinio del Comune di Bisceglie.

Ecco il programma:

sabato 17 dicembre

16:30 – 18:00 Laboratorio teatrale

con Agostino Riola

domenica 18 dicembre

10:30 – 12:00 Danza Contemporanea

con Riccardo Fusiello

16:00 – 17:30 Laboratorio di movimento

sperimentare il corpo e la nostra emotività

con Riccardo Fusiello

18:30 Incontro con il pubblico

Tutti gli appuntamenti sono a ingresso libero. Per partecipare alle lezioni è necessario prenotarsi al 3895209472 oppure a info@sonenale.it