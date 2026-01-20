La compagnia Sonenalé annuncia un “Cantiere Creativo” per la creazione di nuovi spettacoli

La compagnia biscegliese Sonenalé annuncia un nuovo progetto per i primi mesi del 2026: un “Cantiere Creativo” per accompagnare la creazione e la messa in scena di uno spettacolo di danza o performing art. Il progetto mira alla nascita di un hub creativo in cui si generi un dialogo stimolante tra coloro che intendono sviluppare la propria idea artistica, il tutor e un pubblico di spettatori e fruitori finali dell’opera.

La compagnia Sonenalé selezionerà un massimo di sei progetti che saranno ospitati nello Spazio Sonenalé, sede della compagnia, e che porterà, attraverso diverse fasi, alla realizzazione di uno studio di spettacolo. I progetti selezionati avranno la possibilità di lavorare ogni fine settimana tra momenti condivisi di confronto artistico sul proprio progetto con gli altri partecipanti al cantiere, tempi di pratica d’insieme e tempi di lavoro e prove in autonomia in sala danza. Questi momenti saranno accompagnati e coaudiuvati dal tutor come preziosa opportunità di confronto.

Lo studio realizzato da ciascun selezionato – di max 20 minuti – avrà un momento significativo di crescita in uno sharing pubblico alla fine del percorso. La direzione artistica del Festival Sirene si riserva la possibilità di selezionare uno o più studi di particolare interesse che saranno ospitati all’interno del cartellone dell’edizione 2026 del festival.

Per prendere parte al progetto è necessario inviare entro il 25 gennaio 2026 la propria proposta progettuale all’indirizzo info@sonenale.it. Tutte le informazioni sul sito della compagnia: https://www.sonenale.it/cantiere-creativo-percorso-di-perfezionamento-e-accompagnamento-alla-creazione/