La compagnia Sonenalé alla ricerca di partecipanti per la Festa della Danza

In occasione della Festa della Danza, evento che chiuderà la stagione teatrale 2024/2025 del Comune di Bisceglie e di Puglia Culture, la compagnia Sonenalé è alla ricerca di 10 partecipanti per la performance “Lo Spazio delle Relazioni”, in programma mercoledì 30 aprile a Bisceglie, in occasione della Giornata Internazionale della Danza.

L’invito è rivolto a persone di tutte le età, dai 18 anni in su, senza necessità di particolari abilità o esperienze artistiche, ma con il desiderio di mettersi in gioco davanti a un pubblico per esplorare il tema delle relazioni. Possono candidarsi esclusivamente cittadini di Bisceglie.

I selezionati riceveranno una comunicazione via mail e saranno convocati per un incontro preparatorio il 29 aprile, dalle ore 19.00 alle 23.00, durante il quale apprenderanno le modalità di partecipazione alla performance, guidati dal coreografo Riccardo Fusiello.

Per partecipare è necessario inviare una mail entro martedì 22 aprile all’indirizzo info@sonenale.it, con oggetto “CALL LO SPAZIO DELLE RELAZIONI / Bisceglie”, allegando:

Dati anagrafici e personali (nome, cognome, età, residenza, professione, recapito telefonico);

Due foto (una a figura intera e una in primo piano);

Una breve presentazione (massimo 5 righe), con eventuali esperienze sceniche o di danza (es. teatro, danza, balli di gruppo, tango, ecc.).

La selezione avverrà con l’obiettivo di comporre un gruppo il più eterogeneo possibile. La partecipazione è gratuita. Per ulteriori informazioni è possibile contattare info@sonenale.it.