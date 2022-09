La Compagnia dei Teatranti riceve tre premi alla rassegna “Teatro sotto le stelle”

Torna a casa con tre importanti riconoscimenti la Compagnia dei Teatranti di Bisceglie/Trani, premiata lo scorso 3 settembre in occasione della rassegna teatrale “Teatro sotto le stelle – Premio Città di Melissa”.

In terra crotonese lo spettacolo “Tre preti per una besciamella” ha ricevuto il premio come: migliore regia a Enzo Matichecchia, miglior attore non protagonista a Cosimo Boccassini e migliore attrice non protagonista a Noemi Mazzola.

“Non potevo ricevere miglior regalo di compleanno – commenta Noemi Mazzola – e questo lo devo a Lella Mastrapasqua ed Enzo Matichecchia che hanno sempre creduto nelle mie capacità”.

Nonostante la stagione estiva teatrale sia appena terminata, la Compagnia dei Teatranti è già al lavoro nell’organizzazione della terza edizione di “Venerdì a Teatro” che partirà il prossimo 21 ottobre all’Auditorium Mons. Pichierri della chiesa di San Magno a Trani, “in attesa che il Teatro Garibaldi torni a disposizione – si legge nella nota stampa – per dare la possibilità alla Compagnia dei Teatranti di riorganizzarvi una nuova rassegna teatrale invernale”.