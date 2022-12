La Compagnia dei Teatranti presenta “Natalando”: canti, poesie e leggende sul Natale

La Compagnia dei Teatranti, presieduta da Lella Mastrapasqua, presenta “Natalando”, spettacolo di canzoni, poesie e leggende sulle festività natalizie a cura di autori biscegliesi tra cui Demetrio Rigante e Michele Schiavone.

Gli appuntamenti sono fissati per mercoledì 21 dicembre alle 19 in piazza Vittorio Emanuele II e martedì 3 gennaio sempre alle 19 ma in largo Castello.

Saranno narrate leggende legate ai simboli del Natale come il panettone, la stella di Natale, il vischio. L’ingresso è libero e gratuito.

L’iniziativa si avvale del patrocinio del Comune di Bisceglie e della collaborazione dell’Unione Italiana Libero Teatro.