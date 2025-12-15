La Compagnia dei Teatranti premiata a Casagiove per “Tre preti per una besciamella”

Nuovo importante successo per la Compagnia dei Teatranti di Bisceglie/Trani, protagonista sabato 13 dicembre a Casagiove, in provincia di Caserta, durante la serata di premiazione della seconda edizione della Rassegna Premio Teatrale “Ricordando Michele”. Lo spettacolo “Tre preti per una besciamella” ha conquistato un prestigioso tris di riconoscimenti, aggiudicandosi il premio come Miglior Spettacolo, quello per la Migliore Attrice Protagonista a Lella Mastrapasqua e il premio per la Migliore Regia a Enzo Matichecchia.

La giuria ha premiato Lella Mastrapasqua per la sua capacità di fondere comicità, sensibilità e ritmo scenico nell’interpretazione di più personaggi, guidando il pubblico attraverso situazioni paradossali con naturalezza e brillante ironia. Una presenza scenica forte e coinvolgente che ha reso lo spettacolo un’esperienza teatrale vivace e intelligente, riconoscendo talento, dedizione e brillantezza sul palco.

Parole di grande apprezzamento anche per la regia firmata da Enzo Matichecchia, definita una partitura scenica di rara coesione, in cui ogni gesto, movimento e pausa risultano perfettamente armonizzati. Grazie a un uso sapiente dello spazio e a un ritmo calibrato con precisione, la regia ha saputo orchestrare una successione di quadri capaci di coinvolgere il pubblico in modo naturale, lasciando emergere un’ironia spontanea e mai forzata.