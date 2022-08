La “cena En Blanc” torna a Bisceglie alla fine di agosto: aperte le iscrizioni

“Riprendiamo esattamente da dove ci eravamo fermati!” È con queste parole che Graziano Antonio Salvemini, presidente dell’Associazione Pro Artibus di Molfetta spiega la scelta di riproporre En Blanc – La cena in bianco di Puglia nella città di Bisceglie su via Nazario Sauro, esattamente dove si era tenuta l’ultima edizione nel 2019 prima del Covid.

“Ci è sembrato significativo ricominciare esattamente da dove avevamo interrotto, non per dimenticare tutto quello che è successo e che ancora sta accadendo, ma perché vogliamo con forza affermare la necessità di riprenderci tutto quello di cui abbiamo dovuto privarci negli anni scorsi.”

Quest’anno l’iniziativa vede anche la partnership con l’Associazione Borgo Antico di Bisceglie, guidata da Sergio Silvestris e, di fatto, rappresenterà l’evento conclusivo e festoso del festival letterario “Libri nel Borgo Antico”.

La cena in bianco si terrà il mercoledì 31 agosto, quasi come festa di fine estate, e vede il patrocinio del Comune di Bisceglie che con forza ha voluto, nella persona del sindaco Angelantonio Angarano, questa iniziativa all’interno del cartellone delle iniziative estive cittadine.

Per le iscrizioni è possibile accedere al portale pugliaenblanc.it alla sezione Partecipa o recarsi presso la Pro Loco di Bisceglie in via Cardinale Dell’Olio, 28 a Bisceglie nei giorni ed orari di apertura.

Confermate anche le partnership con Bisceglie Approdi SpA, nella persona dell’Amministratore Unico Nicola Rutigliano, che metterà a disposizione dell’organizzazione della serata spazi, servizi ed attrezzature oltre che quella con la Confcommercio Bisceglie, convintamente voluta dal Presidente Carriera Pantaleo, che si realizzerà con il coinvolgimento dei commercianti della città del settore food e no-food per la realizzazione delle vetrine en blanc e per tutto quanto necessario alla partecipazione alla serata.

Altra novità di quest’anno sarà la collaborazione con la Pro Loco di Bisceglie guidata dal Presidente Vincenzo De Feudis che metterà a disposizione la propria organizzazione e la propria sede per le iscrizioni alla serata.

Ovviamente anche quest’anno tutto quello che sarà raccolto con le iscrizioni alla serata sarà devoluto in beneficenza.