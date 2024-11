La biscegliese Rossella Di Liddo nel cast del film di Pupi Avati “L’orto americano”

Continua il percorso artistico dell’attrice biscegliese Rossella Di Liddo presente nel cast del thriller gotico “L’orto americano” diretto da Pupi Avati.

Nel lungomettraggio, presentato fuori concorso come film di chiusura all’81esima edizione del Festival del Cinema di Venezia, la Di Liddo interpreta l’assistente del Giudice Polase.

Trama: A Bologna, ai tempi della Liberazione, un giovane problematico con aspirazioni letterarie si innamora al primo sguardo di una bellissima nurse dell’esercito americano. L’anno dopo, nel Mid West americano, lui andrà ad abitare in una casa contigua a quella della sua amata, separata solo da un nefasto orto. Lì vive l’anziana madre, disperata dalla scomparsa della figlia che non ha dato più notizie di sé dalla conclusione del conflitto. Inizia così da parte del ragazzo una tesissima ricerca che gli farà vivere una situazione terrificante, fino a una conclusione in Italia del tutto inattesa.

Studentessa al DAMS di Roma, indirizzo Cinema, Televisione e Nuovi Media, il percorso dell’attrice biscegliese continua senza sosta. “Il cinema non è mai un punto d’arrivo – dichiara Rossella Di Liddo impegnata a Roma in questo periodo in un film internazionale – ma piuttosto un punto di partenza, dove ci vuole molto studio, allenamento, passione condite con esperienza ed emozioni in continua evoluzione. Partecipare a questo capolavoro ambientato negli anni ‘40 è stato motivo di orgoglio e gioia a fianco di validi professionisti e colleghi di grande spessore che arricchiscono il mio bagaglio artistico”.