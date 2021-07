La biscegliese Lusy Pedone presenta il brano musicale “All’Inferno” / VIDEO

Lusy Pedone, infermiera attualmente in servizio presso il Pronto Soccorso dell’Ospedale di Bisceglie, ma animata da una grande passione per la musica, ha pubblicato il suo nuovo singolo, prodotto con la Phonogram Music di Milano, dal titolo “All’Inferno”.

“La canzone nasce dalla voglia di trasmettere forza per dire basta rispetto a tante situazioni in cui è necessario farsi rispettare. All’inferno, questo il titolo, è un contrappasso ironico con cui una donna si rialza, ritrova consapevolezza di sé e decide finalmente di mettere se stessa al primo posto”, racconta la cantante.

Il video, girato con il videomaker DarioLucky tra le città di Bisceglie e di Bari, vede otto donne protagoniste: donne che si difendono e si passano una valigia il cui contenuto non si vede mai. Tutte le donne sono caratterizzate da un dettaglio di colore rosso, molto diverse tra loro ma tutte con qualcosa in comune: la voglia di cambiare. Un progetto musicale dall’anima rock che esplicita il bisogno di affermarsi e di allearsi ad altre donne.

Lusy, da sempre appassionata di canto, si esibisce inizialmente come cantante in recite scolastiche e concorsi locali. Diventata più grande, spinta dalle parole di Francesco Silvestre “mai smettere di sognare, credere sempre nei propri sogni” riprende in mano il suo sogno, lasciato un po’ nel cassetto per far spazio a eventi di vita e, solo all’età di 30 anni, in collaborazione con un compositore coratino Antonio Molinini, incide il suo primo brano “Il gioco”.

Successivamente collabora con Nico Spadavecchia (arrangiatore biscegliese) per il brano “POI”. Nel 2014, in collaborazione con lo studio di registrazione Blen, registra il suo primo singolo ufficiale “Fino alla Follia”. Continua oggi la collaborazione con il compositore e arrangiatore biscegliese Nico Arceri per la stesura di nuovi brani. Si esibisce dal vivo da qualche anno nei locali o in vari contest con la collaborazione di una band biscegliese gli “Ondasonora”. In collaborazione con il chitarrista Giuseppe Mazzilli per duo in acustica con repertorio di brani dance riarrangiati e pop, italiani e stranieri.