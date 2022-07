La biscegliese Lucia Di Pilato vince il concorso Miss Terlizzi Città dei Fiori / FOTO

La biscegliese Lucia Di Pilato ha vinto il concorso Miss Terlizzi Città dei Fiori, tenutosi in Piazza Cavour nella serata di sabato 23 luglio. L’evento organizzato dalla esclusivista regionale Carmen Martorana Eventi, sesta selezione di Miss Italia in Puglia, è stato patrocinato dal Comune di Terlizzi e realizzato in collaborazione con la Pro Loco Unpli di Terlizzi.

Lucia Di Pilato, 25enne Store manager, ha prevalso su Giorgia Accettura (barese di 18 anni), seconda classificata Miss Rocchetta Bellezza, terzo posto per Alessia Pennisi 18 anni da Grumo Appula.

La giuria era composta dal Sindaco di Terlizzi Michelangelo De Chirico, dall’assessore alla cultura Ornella Rutigliani, da Miss Miluna 1997 Anna Tesoro, dal presidente Proloco Unpli Terlizzi Franco Dello Russo, dall’amministratore unico della New Electricity Lino Falcetta, dal consulente Che Banca! Livio De Candia e dal presidente regionale Codacons Puglia Antonio Scalioti,

Foto: Vito Bozza – Photography

Ufficio Stampa Miss Italia Puglia

Esclusivista Carmen Martorana Eventi Srl