La biscegliese Felicia Caggianelli espone a Roma: “Felice di rappresentare la mia città”

Ci sarà anche un po’ di Bisceglie nella mostra di pittura che si inaugura oggi, 29 giugno, in una galleria d’arte di via Margutta, la strada nel cuore di Roma famosa da sempre per essere frequentata da artisti di grande spessore. La pittrice Felicia Caggianelli, nativa di Bisceglie e da anni trapiantata nell’hinterland della capitale, è stata infatti invitata ad esporre il suo dipinto “La canestra di frutta”, riproduzione museale ad olio della celeberrima opera di Caravaggio.

I suoi dipinti, considerati copie museali di pittori come Caravaggio e Pompeo Girolamo Batoni, sono stati esposti a giugno del 2019 nella prestigiosa location di palazzo Ferrajoli in piazza Colonna a Roma in occasione dell’evento “L’Arte si mostra”. A dicembre 2019, il suo dipinto “La Sacra famiglia” di Pompeo Girolao Batoni è stato scelto dagli organizzatori del premio internazionale di pittura “Grandi dell’Arte” esposto nella Galleria Effetto Arte situata al centro di Palermo. Ha effettuato mostre in location come il Castello di Santa Severa, l’Archivio storico di Bracciano, la sala esposizioni dell’hotel Villa Margherita a Ladispoli, la Sala di palazzo Ruspoli a Cerveteri, l’anfiteatro sul lungolago di Anguillara.

“La canestra di frutta” resterà esposta per due settimane nella galleria di via Margutta. “Sono orgogliosa di portare la mia pugliesità in una cornice così famosa come via Margutta – ha detto Felicia Caggianelli – è per me motivo di orgoglio rappresentare Bisceglie in giro per l’Italia, esponendo dipinti di Caravaggio ed altri artisti classici. Preannuncio che stiamo cercando di organizzare una mostra di copie museali di Caravaggio, con annesso dibattito, proprio a Bisceglie, sono in corso approcci con l’amministrazione comunale della mia città. Sarei orgogliosa di portare Caravaggio a Bisceglie, probabilmente per la prima volta”.