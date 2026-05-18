La biscegliese Bruna Valente premiata al Salone del Libro con un fumetto sulle leggende pugliesi

Le storie, i miti e le tradizioni popolari della Puglia conquistano il pubblico del Salone Internazionale del Libro di Torino grazie al talento della giovane artista biscegliese Bruna Valente, salita sul podio della seconda edizione del concorso di fumetto promosso da Teca del Mediterraneo.

L’autrice ha ottenuto il terzo posto assoluto in una competizione che ha coinvolto studenti degli ultimi anni dei licei artistici e delle accademie di belle arti di Puglia e Torino. La cerimonia di premiazione si è svolta nello stand della Regione Puglia, tra gli spazi più frequentati della manifestazione torinese.

Tema dell’edizione 2026 era “Fiabe e leggende della tradizione pugliese”, un invito a trasformare in tavole illustrate racconti, atmosfere e memorie appartenenti all’identità culturale della regione. I partecipanti sono stati chiamati a reinterpretare il patrimonio immateriale pugliese attraverso il linguaggio del fumetto e della narrazione visiva.

Bruna Valente si è distinta con un progetto dedicato alla leggenda del “Mostro del Pantano”, riletta con uno stile personale e contemporaneo capace di unire tecnica narrativa, sensibilità artistica e forte legame con il territorio. Le sue tavole hanno conquistato la giuria per la capacità di evocare atmosfere sospese tra mistero e tradizione, trasformando una leggenda popolare in un racconto illustrato di grande impatto emotivo.

Il riconoscimento arriva al termine di un percorso formativo intensivo dedicato al fumetto, coordinato dal professor Fortunato, che ha permesso agli studenti di approfondire sceneggiatura, illustrazione narrativa e linguaggi dell’arte sequenziale.

Il concorso nasce con l’obiettivo di creare un ponte culturale tra Puglia e Torino, valorizzando il fumetto come strumento di promozione del patrimonio culturale e di trasmissione delle tradizioni alle nuove generazioni.

Per l’Accademia di Belle Arti di Foggia il premio rappresenta una conferma della qualità del percorso formativo proposto agli studenti. Per Bruna Valente, invece, questo importante traguardo può trasformarsi in un significativo punto di partenza verso il mondo dell’illustrazione e dell’editoria professionale, portando ancora una volta la Puglia e le sue leggende al centro della scena culturale nazionale.