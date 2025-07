La biscegliese Annachiara Moccia presenta il suo romanzo d’esordio al Festival “Il Libro Possibile”

La scrittrice biscegliese Annachiara Moccia sarà tra i protagonisti della rassegna letteraria “Il Libro Possibile”, in programma nel cuore dell’estate a Polignano a Mare. L’evento, organizzato dall’Associazione Culturale Artes con il patrocinio della Regione Puglia e di numerosi enti istituzionali, ospiterà venerdì 11 luglio alle ore 18:30, presso Il Libro Possibile Caffè, la presentazione del romanzo d’esordio della giovane autrice: CORALBA. Amori, ricordi e un vecchio caso irrisolto (Scatole Parlanti, 2025).

L’opera, pubblicata lo scorso aprile, si sviluppa tra i vicoli e i paesaggi di un paese di mare del Sud, miscelando emozione, mistero e introspezione. La forza della memoria e il fascino di un caso rimasto irrisolto sono il filo conduttore di una narrazione che coinvolge e commuove.

«Partecipare a questo festival è per me un onore e una straordinaria opportunità», ha dichiarato Annachiara Moccia. «Portare CORALBA su un palcoscenico così prestigioso significa confrontarmi con un pubblico attento e appassionato. Polignano, con le sue piazze affacciate sul mare e la sua atmosfera unica, è lo scenario perfetto per far vibrare le emozioni del mio romanzo». A dialogare con l’autrice sarà la giornalista Anna Piscopo.