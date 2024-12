La Basilica di San Giuseppe ospita l’evento “Lights from Christmas”

In occasione del Natale, la “Cooperativa Apulia Project” organizza un evento gratuito per la cittadinanza, con l’Associazione “Raggio di Sole” ODV, la Cooperativa Sociale “Provita” e l’Associazione Culturale “ARTEDUZIONE” nelle figure delle Presidenti Elisabetta Dell’Olio, Maria Lavolpicella e Rita Marinelli. L’evento gode del patrocinio del Comune di Bisceglie.

L’evento porta in scena “Lights from Christmas”, uno spettacolo dal valore culturale, sociale ed inclusivo che si nella Basilica di San Giuseppe a Bisceglie, domenica 15 dicembre alle ore 19.00, grazie all’accoglienza della Congregazione delle “Ancelle della Divina Provvidenza” e di “Universo Salute” nella persona della Dott.ssa Elisabetta De Palma.

Lo spettacolo, di cui drammaturgia e regia sono curati dalla pedagogista e regista Rita Marinelli, nasce dalla libera interpretazione de “Il Canto di Natale” di Charles Dickens, opera del 1843 tra le più celebri dello scrittore e che ha il pregio di riportare periodicamente alla luce, valori senza tempo e sempre attuali. La generosità, l’apertura, l’accoglienza e lo spirito di inclusione, vengono riproposti in “Lights from Christmas” senza nessuna retorica ma come indica il titolo, quelle luci che dal Natale ovvero uno dei periodi più suggestivi dell’anno, si accendono con lo scopo di illuminare le coscienze individuali.

Allo spettacolo prenderanno parte il “New Chorus”, il violinista Pietro Catucci, gli attori Graziano Giannella, Rossella Di Liddo, Maria Grazia Baldini ed Emanuele Lorusso. Presentatrice dell’evento la psicologa e psicoterapeuta Eleonora Celestino e ospiti d’eccezione, gli amici della Cooperativa Sociale “Uno tra Noi” di Bisceglie.

Al termine dello spettacolo, verranno premiate alcune personalità che si sono distinte per il loro contributo in ambito sociale, tra queste il Dott. Fedele Santomauro esponente dell’ACGI BAT sponsor principale dell’evento. I premi consegnati, saranno realizzati e donati direttamente dagli ospiti della Cooperativa Sociale “Uno tra Noi”, come segno tangibile del valore sociale ed inclusivo dell’evento.