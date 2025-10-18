La Banda “Città di Bisceglie” torna dagli Stati Uniti: un trionfo di musica, orgoglio e identità

Dopo aver incantato New York con le sonorità della tradizione bandistica pugliese, lo Storico Premiato Gran Concerto Bandistico “Città di Bisceglie”, diretto dal maestro Benedetto Grillo, rientra in patria portando con sé un’esperienza indimenticabile, fatta di emozioni, applausi e profondo orgoglio.

La tournée americana, organizzata in occasione del Columbus Day 2025, ha scritto una pagina memorabile nella storia della banda biscegliese, tra le più antiche d’Italia, fondata nel lontano 1832, prima ancora dell’Unità nazionale. Per giorni, le sue melodie hanno attraversato luoghi simbolo della Grande Mela: dal Concerto per la Pace nella Cattedrale di San Patrizio, alla presenza di rappresentanti delle Nazioni Unite e della comunità italo-americana, fino alla cerimonia ufficiale del Columbus Day a Columbus Circle e alla sfilata lungo Times Square, accompagnata da migliaia di spettatori entusiasti.

Un viaggio che è stato al tempo stesso musicale, culturale e umano, capace di unire due mondi attraverso la lingua universale della musica. Con il suo repertorio sinfonico raffinato e appassionato, la Banda di Bisceglie ha rappresentato con onore l’Italia, la Puglia e la propria città, incarnando i valori di talento, sacrificio e bellezza che contraddistinguono l’identità italiana nel mondo.

Ora quel suono, che ha fatto vibrare il cuore dell’America, ritorna a casa. Il concerto “Dall’America a Bisceglie”, in programma domenica 19 ottobre alle ore 20:00 presso la Chiesa di Sant’Agostino, sarà più di un evento musicale: un abbraccio collettivo, un atto di riconoscenza verso la comunità che da sempre sostiene la sua banda, custode di un patrimonio musicale che attraversa le generazioni.

Patrocinato e sostenuto dalla Regione Puglia e dal Consiglio Regionale, l’evento vedrà la partecipazione delle autorità locali e regionali. Un appuntamento che si preannuncia come un ponte ideale tra passato e futuro, tra Bisceglie e New York, dove la musica continua a essere la voce più autentica di un popolo e della sua storia.