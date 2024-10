Juta a Bisceglie per presentare il fumetto cult Gatto Pernucci

Il fumettista Simone Rastelli, in arte Juta, sarà il primo ospite della rassegna BrrrComix, organizzata a Bisceglie da Associazione URCA: un calendario di incontri mensili per raccontare il meglio del fumetto italiano. Si comincia con Gatto Pernucci, edito da Coconino Press, seconda opera di Juta dopo l’esordio con “Bambino Paura”(Rizzoli Lizard, 2021).

Gatto Pernucci è un’icona, un simbolo, un feticcio. Gatto Pernucci è un pupazzo. Ma, soprattutto, Gatto Pernucci, all’inizio del fumetto che lo vede protagonista, muore. In un viaggio a ritroso intimo e allucinante, scopriremo cosa ha portato alla morte di questo personaggio, chi erano i suoi amici e i suoi nemici e cosa si cela dietro la tenerezza e la violenza latente che risuonano dietro ogni inquadratura di questo racconto unico che è anche una metafora della società consumistica in cui viviamo. Un personaggio già cult, approdato anche online in alcune storie pubblicate sul magazine Lucy. Sulla cultura, diretto da Nicola Lagioia.

Juta, il suo creatore, accompagnerà il pubblico biscegliese alla scoperta del misterioso culto di Gatto Pernucci il prossimo 18 ottobre, presso il chiostro della Nuova Biblioteca Comunale “Pompeo Sarnelli” a Bisceglie (via Giulio Frisari, 3). Appuntamento alle ore 19.30 per la conversazione con l’autore. A seguire il firmacopie.

L’artista, inoltre, curerà un intervento di street art nella mattinata di sabato.