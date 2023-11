“Jungle Justice”: i fumettisti Lise e Talami a Bisceglie ospiti del BeerComix

L’alleanza di piante, funghi e specie viventi si ribella al consumo del suolo, alla cementificazione sfrenata, all’inquinamento per sradicare la razza umana dal nostro (loro?) pianeta, segnando la fine di un’era alla quale avevamo appena dato un nome: l’Antropocene.

È questa la rocambolesca guerra contro l’umanità raccontata in “Jungle Justice”: fumetto di Alessandro Lise e Alberto Talami pubblicato per Coconino Press e che sarà presentato a Bisceglie nel primo appuntamento della stagione 2023-2024 del BeerComix.

L’appuntamento, a ingresso libero, è per venerdì 17 novembre, alle ore 20, al birrificio RattoMatto (Via Berlino, 25) per chiacchierare con gli autori sulla loro visione di un pianeta popolato da eco-mostri e collegato da infrastrutture brulicanti come autostrade di gelsomini e prezzemolo.

Gli autori, al termine della presentazione, dedicheranno le copie del loro libro. L’evento, organizzato da Associazione Urca, è realizzato in collaborazione con l’associazione Spine di Bari, che ospiterà gli autori la sera precedente: una sinergia nata con la 4a edizione del BiComix con l’obiettivo di creare una rete in Puglia legata al mondo del fumetto.

Lise e Talami fanno fumetti assieme dal 2001. Le loro opere principali sono Morte ai cavalli di Bladder Town! (autoproduzione 2010, premio Nuove strade al comicon di Napoli) Quasi quasi mi sbattezzo (BeccoGiallo, 2009), Saluti e bici (BeccoGiallo, 2014), Il futuro è un morbo oscuro, dottor Zurich! (BeccoGiallo 2018, premio Micheluzzi per la migliore sceneggiatura), Rosa Ananas (Coconino Press, 2020), La guida galattica alla Costituzione (SOMSI, 2022), oltre alle serie autoprodotte Eschaton e Listalamise. Diverse loro storie sono uscite in antologie e riviste; hanno collaborato con edizioni Zero, Linus, Smemoranda e molti altri.