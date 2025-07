“Jazz, Soul & Funk”: a Bisceglie l’estate 2025 vibra tra grandi nomi e sonorità internazionali

Karima

Dal 17 luglio al 28 agosto la Svevarena di Bisceglie sarà teatro della rassegna musicale “Jazz, Soul & Funk”, diretta artisticamente da Tommaso Amato e ideata da Roberto Maggialetti e Lele Sgherza. L’iniziativa porterà sul palco tre grandi protagonisti della musica nazionale e internazionale: Karima, Nino Buonocore e Tony Momrelle.

Ad aprire la rassegna, il 17 luglio, sarà Karima, cantante emersa nel panorama televisivo grazie al talent show “Amici”, che ha poi saputo reinventarsi virando verso il jazz, collaborando con artisti del calibro di Burt Bacharach. A Bisceglie interpreterà i brani del suo album “Canta autori”, un omaggio ai grandi cantautori italiani. Con lei sul palco, i musicisti Piero Frassi (pianoforte), Gabriele Evangelista (contrabbasso) e Bernardo Guerra (batteria).

Il 10 agosto sarà la volta di Nino Buonocore (foto slider), voce inconfondibile e autore di brani cult della musica italiana come “Scrivimi” e “Rosanna”. L’artista presenterà il suo repertorio in una veste nuova, rivisitata in chiave jazz, accompagnato da una formazione d’eccezione: Alfonso Deidda, Antonio De Luise, Amedeo Ariano, Flavio Boltro, Danilo Di Paolonicola e Bruno Marcozzi.

Tony Momrelle

Gran finale il 28 agosto con Tony Momrelle, storico frontman degli Incognito e figura di spicco del soul britannico. La sua carriera, costellata di collaborazioni con star mondiali come Whitney Houston, Sade e Andrea Bocelli, lo ha reso uno degli interpreti più potenti del soul contemporaneo. A Bisceglie sarà affiancato da Saverio Garipoli (tastiere), Tony Remy (chitarra), Julian Crampton (basso) e Alessio Wildes Barelli (batteria).

«La rassegna nasce per offrire al pubblico un’esperienza musicale raffinata, che unisce la potenza emotiva del soul, l’energia del funk e le suggestioni del jazz», ha commentato Tommaso Amato. «Un viaggio sonoro che vuole trasformare ogni appuntamento in un momento di autentica condivisione».

I biglietti per i singoli eventi sono già disponibili su Ticketone e nei punti vendita autorizzati. Per gli appassionati, è previsto anche un pacchetto promozionale con accesso a tutti e tre i concerti, acquistabile sul sito Gs23eventi.com