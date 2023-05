Istituto “Dell’Olio”, concluso progetto ‘Ambasciatori’ con “Fondazione Megalizzi”

Si è concluso sabato 6 maggio, presso l’Istituto “Giacinto Dell’Olio”, diretto dal professor Mauro Visaggio, il progetto Ambasciatori, in collaborazione con la Fondazione “Antonio Megalizzi”. Questo percorso formativo, in perfetta linea con la vocazione europeista e l’internazionalizzazione come principi ispiratori dell’attività didattica dell’istituto, si pone in continuità con il progetto EPAS – Scuola Ambasciatrice del Parlamento Europeo, conclusosi con il riconoscimento del “Dell’Olio” come membro della rete nazionale di Scuole Ambasciatrici del Parlamento Europeo.

La missione della fondazione, istituita in memoria del giovane giornalista ed europeista convinto Antonio Megalizzi, ucciso nell’attentato dell’11 dicembre 2018 a Strasburgo, consiste nel “favorire l’apprendimento, la promozione di una cultura della legalità, del rispetto della persona, della convivenza civile, del rifiuto di ogni forma di violenza e dei principi di cooperazione, della solidarietà e della sussidiarietà”. La fondazione è inoltre impegnata nel “favorire lo sviluppo del senso critico, civile ed etico della collettività; promuovere, organizzare, finanziare e realizzare attività e iniziative nel campo della formazione e dell’educazione per ogni fascia di età; valorizzare, sostenere e incrementare la comunicazione e l’informazione al fine di rafforzare un’identità collettiva nazionale ed europea”.

Nel corso delle attività progettuali, condotte dal dott. Gianmarco Antifora, ambasciatore della fondazione nonché ex studente dell’istituto, due classi hanno partecipato a sessioni di formazione teorico-pratica in materia di Unione Europea e, infine, alla simulazione di una seduta di lavoro del Parlamento Europeo, con suddivisioni in gruppi parlamentari e commissioni, proposte di interventi normativi e di emendamenti, votazioni e tre approvazioni a maggioranza netta. Un’esperienza di valore inestimabile per avvicinare la comunità studentesca alle istituzioni europee, educare al senso civico e formare attivamente i cittadini del futuro.