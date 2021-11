International Photography Awards, riconoscimento per il biscegliese Veneziani

Il fotografo biscegliese Giandomenico Veneziani ha ottenuto una menzione d’onore nella categoria “Portrait” nell’ambito della diciassettesima edizione dell’International Photography Awards, tra i concorsi più importanti per fotografi professionisti e amatoriali che, in tale occasione, hanno la possibilità di misurarsi in un contesto internazionale con una giuria composta da esperti provenienti da tutto il mondo.

Il fotografo biscegliese, che recentemente ha esposto i suoi scatti per la mostra fotografica internazionale “ImagineNation”, tenutasi a Milano lo scorso settembre, è stato premiato per la sua opera intitolata “Shadows”, frutto di una riflessione profonda sull’uso delle parole e su come spesso queste vengano utilizzate per danneggiare l’altro. Un corpo immobile, nudo, su cui vengono metaforicamente proiettate le pagine del Times del 7 dicembre del ’41, quando venne annunciata l’entrata in guerra degli Usa.

Il fotografo biscegliese Veneziani nel corso di questi anni ha ottenuto numerosi riconoscimenti di carattere internazionale: finalista per due anni consecutivi al prestigioso concorso di fotografia “35Awards”, ha già curato otto copertine e oltre ottanta pubblicazioni su riviste fashion, tra cui Vogue, Iconic, Flanelle, Ellements, Moevir e Rebel.

Molte delle sue opere sono pubblicate sulla sua pagina Instagram @jeanven.official mentre sul sito www.jeanven.com si possono visionare tutti i suoi progetti.