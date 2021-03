Indovina chi viene a (S)cena fa tappa anche a Bisceglie

Anche il Comune di Bisceglie aderisce al formato “Indovina chi viene a (S)cena”. E così Palazzo Tupputi il prossimo 1 aprile si trasformerà per un giorno in teatro con il doppio appuntamento culturale online ideato da Giulia Delli Santi, in collaborazione con i Comuni soci del Tpp, Pugliapromozione, Pugliesi nel Mondo e Inchiostro di Puglia.

“Il teatro nella nostra città manca tantissimo – ha commentato l’assessore alla Cultura del Comune di Bisceglie, Loredana Acquaviva. Il teatro comunale Garibaldi è chiuso per restauro, e oltre alla mancanza fisica per il teatro chiuso abbiamo anche la pandemia che non ci ha più permesso di accedere a uno spettacolo in presenza in un tetro vero. La volontà di pensare a organizzare gli appuntamenti di Indovina chi viene a (s)cena del Teatro Pubblico Pugliese vanno proprio in questa direzione: portare il teatro nelle case dei nostri cittadini che stanno esprimendo il desiderio di andare a teatro. Nel periodo natalizio abbiamo sperimentato il Teatro Delivery che ha avuto un riscontro positivo”.

“Il teatro manca ed è una realtà da sostenere, anche con queste forme online che non ci fanno dimenticare quella che è l’arte del teatro e la divulgazione di un messaggio legato, in questo caso, al nostro territorio – ha proseguito -. Indovina chi viene a (s)cena porta con sé questi fattori: il teatro, il canto, la danza, la recitazione e la divulgazione. Abbiamo pensato e ho fortemente voluto questo appuntamento nella città di Bisceglie per lanciare un messaggio di speranza e continuità con quello che sarà il prossimo futuro legato a spettacoli e vita in presenza. È per noi un appuntamento importante, voluto e sostenuto dall’assessorato alla Cultura e da tutta l’Amministrazione comunale, che ha visto nell’organizzazione del teatro, con il coinvolgimento delle due compagnie locali la sua realizzazione. Un ringraziamento infine va al TPP per essersi messo a disposizione per realizzare l’iniziativa anche nel nostro Comune e le compagnie che si sono prestate e stanno lavorando alla realizzazione dei due eventi che vedremo presto in scena via web”.

Le modalità di accesso per il pubblico sono le stesse per lo streaming e per l’on-demand. Per poter seguire gli appuntamenti bisogna acquistare il proprio biglietto (gratuito) tramite il sito Teatro Pubblico Pugliese /indovina chi viene a scena che rimanda alla piattaforma Rebel su cui bisogna registrarsi lasciando la propria email per “acquistare” il biglietto virtuale e ricevere il codice per la visione dello spettacolo scelto.

Tutti i dettagli e le informazioni su: Indovina chi viene a scena (teatropubblicopugliese.it)