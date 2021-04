“Indovina chi viene a (s)cena”, due spettacoli in streaming da Palazzo Tupputi

Farà tappa anche a Bisceglie il format “Indovina chi viene a (s)cena”, ideato dal Teatro Pubblico Pugliese, in collaborazione con i Comuni soci del Consorzio, Pugliapromozione, Pugliesi nel mondo e Inchiostro di Puglia, che ha coinvolto finora oltre 25mila spettatori. Due gli appuntamenti previsti oggi, domenica 18 aprile, da Palazzo Tupputi: alle 19.30 si esibirà la compagnia Sonenalè, mentre alle ore 21 toccherà a Teatro delle Onde.

Per chi si fosse perso gli spettacoli andati in scena finora, rimane sempre attivo l’on demand. La modalità di accesso per il pubblico è la stessa dello streaming: basta acquistare il proprio biglietto (gratuito) tramite il sito Teatro Pubblico Pugliese/indovina chi viene a scena dalla sezione Ondemand registrandosi sulla piattaforma Rebellive con la propria email per ricevere il codice da inserire per la visione dello spettacolo scelto.